living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

“حماس” ترد على عرض العدو بوقف القتال لمدة شهرين

23
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال مسؤول مصري رفيع المستوى، إن حـ.ـمـ.ـاس رفضت مقترح إسـ.ـرائـ.ـيل بوقف إطلاق النار لمدة شهرين، مقابل إطلاق الحركة سراح جميع الرهـ.ـائـ.ـن الذين تحتجزهم في قطاع غـ.ــزة.

وتحدث المسؤول لوكالة “أسوشيتد برس” شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلا إن قادة حـ.ـمـ.ـاس رفضوا أيضا مغادرة غزة، وطالبوا إسـ.ـرائـ.ـيل بالانسحاب الكامل من القطاع والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم، مقابل إطلاق الرهـ.ـائن.

وأضاف أن مصر وقطر، اللتين توسطتا في اتفاقات سابقة بين إسـ.ـرائيـ.ـل وحـ.ـمـ.ـاس، تعملان على تطوير مقترح متعدد المراحل لمحاولة سد الفجوات.

وتابع: “سيتضمن الاقتراح إنهاء الحـ.ـرب وإطلاق سراح الرهـ.ـائـ.ـن وطرح رؤية لحل الصراع الإسـ.ـرائـ.ـيلي الفلسطيني”.

 وكان موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي أفاد، الإثنين، أن إسـ.ـرائـ.ـيل اقترحت على حـ.ـمـ.ـاس، عبر الوسيطين القطري والمصري، هدنة لشهرين في الحرب الدائرة بين الطرفين، مقابل إطلاق الحركة سراح جميع الرهـ.ـائـ.ـن الذين تحتجزهم في قطاع غـ.ـزة.

وبحسب السلطات الإسـ.ـرائيـ.ـلية، التي تتعرض لضغوط شديدة من عائلات الرهائن للقبول باتفاق تبادل جديد، فإن 132 رهينة لا يزالون في قطاع غزة، 28 منهم يعتقد أنهم ماتوا.

وبموجب الاقتراح الإسـ.ـرائـ.ـيلي أيضا، سيتم السماح لقائد حـ.ـمـ.ـاس يحيى السنوار وغيره من رؤوس الحركة في غـ.ـزة، بالانتقال إلى بلدان أخرى.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية قالت، الأحد، إن الولايات المتحدة ومصر وقطر تحاول إقناع إسـ.ـرائـ.ـيل وحـ.ـمـ.ـاس بالاتفاق على إطلاق سراح الرهـ.ـائـ.ـن خلال فترة 90 يوما مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   