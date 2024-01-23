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الأمم المتحدة تفتح حسابا في مصرف روسي وتبدأ بإجراء عمليات مصرفية بالروبل

23
JANUARY
2024
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أعلن مصرف "سوفكومبانك" الروسي في بيان نشره اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة فتحت حسابا في أحد البنوك الروسية وبدأت في إجراء العمليات المصرفية بالروبل الروسي.

وقال البيان: "تقدم "سوفكومبانك" بطلب إلى وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على ترخيص يسمح بالدفع بالدولار، لدفع رسوم العضوية لمختلف المنظمات الدولية غير الربحية، بما في ذلك مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقبل الحصول على الترخيص بناء على طلب سوفكومبانك، فتحت الأمم المتحدة حسابا في أحد البنوك الروسية وبدأت لأول مرة في إجراء عمليات مصرفية بالروبل".

وأدرج "سوفكومبانك"، وهو مصرف متخصص في الأغراض العامة، ومدرج ضمن أكبر 10 بنوك روسية من حيث الأصول، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على قائمة العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير من العام الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، فرض عقوبات على شركات ومواطنين روس، وتجميد أصول روسية حكومية في عدد من البنوك المركزية في الخارج.

وسبق أن اتخذت وزارة العدل الأمريكية، قرارا يسمح بتحويل الأموال الروسية المصادرة والمجمدة، إلى وزارة الخارجية وتخصيصها لدعم أوكرانيا، وهو ما اعتبره مراقبون أمرا يثير التساؤلات حول مدى مصداقية النظام المالي الغربي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجحة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الأشخاص.

وشدد بوتين على أن الاستيلاء على الأموال، التي اكتسبها بشكل قانوني رواد الأعمال الروس في بلدان غير صديقة لروسيا، أمر يتجاوز كل الحدود.

روسيا اليوم
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