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الأمواج جرفت 8 جثث لشاطئ تركي.. ملابس الضحايا كشفت المأساة

23
JANUARY
2024
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أفاد تلفزيون خبر تورك ومكتب حاكم أنطاليا بالعثور على 8 جثث جرفتها الأمواج إلى شاطئ في جنوب تركيا خلال الأيام الستة الماضية، وقد تكون معظم الجثث لأشخاص كانوا على متن سفينة مهاجرين مفقودة خلال إبحارها إلى قبرص من ساحل بين لبنان وسوريا.
 
وذكر خبر تورك أن السلطات في أنطاليا عثرت على جثتين لبالغ وطفل في منطقتي مانافجات وألانيا، الأربعاء، وعُثر على 3 جثث أخرى في المنطقة، الخميس، وجثة سادسة الأحد.
 
وأضاف أنه عُثر على آخر جثتين على شاطئ فندق في منطقة سيريك، الإثنين، ليصل العدد الإجمالي للجثث إلى 8.
 
وفي بيان صدر، الأحد، قبل العثور على أحدث جثتين، قال مكتب الحاكم المحلي إن إحدى الجثث خاصة بمواطن أميركي كان مفقودا وستجرى فحوصات الطبي الشرعي عليها.
 
وأوضح أن الجثث الخمس الأخرى قد تكون لأشخاص كانوا على متن السفينة، التي كانت متجهة إلى قبرص، مضيفا أن سجلات الأرصاد الجوية خلال الأسبوع الماضي تشير إلى أن السفينة ربما غرقت وأن الجثث جرفتها الأمواج شمالا باتجاه تركيا.
 
وقال مكتب الحاكم: "أبلغت السفارة اللبنانية في أنقرة أن سفينة على متنها نحو 90 شخصا غادرت الساحل بين لبنان وسوريا متجهة نحو قبرص يوم 11 ديسمبر 2023 وانقطع الاتصال بها بعد ساعات من إبحارها وفُقدت بعد ذلك".
 
وأضاف: "تم التوصل إلى أن الأحذية والملابس التي كانت ترتديها الجثث الخمس الأخرى صُنعت في سوريا".
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