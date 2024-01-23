living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"بايدن يقمع الناخبين".. تحقيق أميركي في "الاتصالات المزيفة"

23
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن المدعي العام في نيوهامبشر، الإثنين، فتح تحقيق في محاولة لقمع ناخبين عبر اتصال هاتفي آلي ينتحل صوت الرئيس الأميركي جو بايدن، للحض على ما يبدو على عدم التصويت في الانتخابات التمهيدية في الولاية.
 
ويسمع في اتصال هاتفي صوت أشبه بصوت الرئيس الديموقراطي يتوجه إلى الناخبين بالقول: "من الأهمية بمكان أن تحفظوا أصواتكم لانتخابات نوفمبر".
 
ويضيف المتحدث في الاتصال: "التصويت هذا الثلاثاء يمكّن الجمهوريين في سعيهم لانتخاب دونالد ترامب مجددا. صوتكم يحدث فرقا في نوفمبر وليس في يوم الثلاثاء هذا".
 
ويبدأ الاتصال الآلي بالعبارة المفضلة لبايدن "يا له من هراء".
 
وأعلنت النيابة العامة في نيوهامبشر أن تحقيقا فتح في الواقعة، مشيرة إلى أن الاتصال "يبدو أنه مصطنع".
 
وجاء في بيان للنيابة العامة: "تبدو هذه الرسائل محاولة غير قانونية لعرقلة الانتخابات الرئاسية التمهيدية في نيوهامبشر ولقمع ناخبين في نيوهامبشر".
 
وقالت مديرة حملة بايدن جولي تشافيز رودريغيز، إن الحملة تبحث اتخاذ إجراءات إضافية ضد الاتصال الهاتفي الآلي المزيف.
 
وشددت على وجوب عدم السماح بـ"التضليل لقمع ناخبين وبالتقويض المتعمّد لانتخابات حرة ونزيهة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   