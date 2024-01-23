"بايدن يقمع الناخبين".. تحقيق أميركي في "الاتصالات المزيفة"

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أعلن المدعي العام في نيوهامبشر، الإثنين، فتح تحقيق في محاولة لقمع ناخبين عبر اتصال هاتفي آلي ينتحل صوت الرئيس الأميركي جو بايدن، للحض على ما يبدو على عدم التصويت في الانتخابات التمهيدية في الولاية.

ويسمع في اتصال هاتفي صوت أشبه بصوت الرئيس الديموقراطي يتوجه إلى الناخبين بالقول: "من الأهمية بمكان أن تحفظوا أصواتكم لانتخابات نوفمبر".

ويضيف المتحدث في الاتصال: "التصويت هذا الثلاثاء يمكّن الجمهوريين في سعيهم لانتخاب دونالد ترامب مجددا. صوتكم يحدث فرقا في نوفمبر وليس في يوم الثلاثاء هذا".

ويبدأ الاتصال الآلي بالعبارة المفضلة لبايدن "يا له من هراء".

وأعلنت النيابة العامة في نيوهامبشر أن تحقيقا فتح في الواقعة، مشيرة إلى أن الاتصال "يبدو أنه مصطنع".

وجاء في بيان للنيابة العامة: "تبدو هذه الرسائل محاولة غير قانونية لعرقلة الانتخابات الرئاسية التمهيدية في نيوهامبشر ولقمع ناخبين في نيوهامبشر".

وقالت مديرة حملة بايدن جولي تشافيز رودريغيز، إن الحملة تبحث اتخاذ إجراءات إضافية ضد الاتصال الهاتفي الآلي المزيف.

وشددت على وجوب عدم السماح بـ"التضليل لقمع ناخبين وبالتقويض المتعمّد لانتخابات حرة ونزيهة".