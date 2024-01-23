living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مجزرة فظيعة روعت شيكاغو.. قتل 8 من نفس العائلة وانتحر

23
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في أغرب جريمة على الإطلاق، وجدت شرطة منطقة جولييت القريبة من شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية، مشتبها به فرّ هارباً بعد أن قتل 8 أشخاص يرجح أنهم من عائلة واحدة في منزلين في الضاحية الجنوبية مساء أمس الاثنين.

فقد أعلنت شرطة الولاية أنها عثرت على القاتل منتحراً، بعد أن وجدت قتلاه فارقوا الحياة، اثنان منهم في منزل وآخرون في منزل آخر، وجميعهم في المبنى رقم 2200 على طريق ويست أكريس.

كما لم يتم الكشف عن أسمائهم وجنسهم وأعمارهم، إلا أن نائب عمدة مقاطعة ويل، دان جانجلز، أكد استدعاء نوابه إلى منزل في 5 Pheasant Run Lane مساء الأحد، حيث عثروا على شخص مصاب بطلق ناري في الرأس.

وأضاف أنه تم نقل الضحية، الذي يدعى تويوسي باكاري البالغ من العمر 28 عاما، إلى مستشفى محلي حتى توفي متأثرا بجراحه.

وتابع جانغلز أن أصل القتلى من نيجيريا وكانوا في مقاطعة ويل طوال السنوات الثلاث الماضية.

فيما حدد التحقيق الذي أجروه نواب مقاطعة ويل، مركبة مشبوهة قالوا إن وجودها في المنطقة كان قبيل إطلاق النار بـ10 دقائق.

إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على المشتبه به إلا بعد انتحاره، وقالوا إنه روميو نانس، الذي كان يعيش في أحد المنزلين الواقعين على طريق غرب أكريس.

وأضافوا أن المنزل الذي عثر فيه على الجثث كان يسكنه بعض أقارب نانس.

الأسوأ مطلقاً
إلى ذلك، أكد رئيس جولييت بيل إيفانز، أنه عمل ضابط شرطة لمدة 29 عاما، وهذا هو أسوأ مسرح جريمة شاهده على الإطلاق.

أما المتهم، فوصف بأنه رجل أميركي من أصل إفريقي يبلغ من العمر 23 عاما، ويبلغ طوله 6 أقدام وبوصتين ووزنه حوالي 160 رطلاً.

يشار إلى أن المشتبه به المنتحر نانس لديه تاريخ إجرامي، رغم أن الشرطة لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   