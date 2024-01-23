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"إسرائيل" تقترح مغادرة كبار قادة «حماس» لغزة

23
JANUARY
2024
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واشنطن: «الشرق الأوسط»-

قالت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل عرضت مقترحاً يقضي برحيل كبار قادة حركة «حماس» الفلسطينية عن قطاع غزة، ضمن ما وصفته بأنه اتفاق أشمل لوقف إطلاق النار في القطاع.

 

ونقلت الشبكة الأميركية عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين دون ذكر اسميهما القول إن الاقتراح نوقش مرتين على الأقل الشهر الماضي من قبل رئيس الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، إحداهما في العاصمة البولندية وارسو والثانية خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإسرائيل.

 

ووفقاً للشبكة الإخبارية، فإن المناقشات لم تتطرق على ما يبدو لأسماء القادة الكبار الذين تقترح إسرائيل رحيلهم عن القطاع الذي يشن فيه الجيش الإسرائيلي حرباً ضارية منذ ثلاثة أشهر ونصف.

 

وقُتل أكثر من 25 ألف شخص وأصيب ما يزيد على 60 ألفاً آخرين في حملة القصف الإسرائيلية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.


وذكرت «سي.إن.إن» أن رئيس الموساد بحث المقترح أيضاً مع مدير الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز. وقالت إن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أبلغ بلينكن في الدوحة أن هذا المقترح غير قابل للتطبيق.

 

وأضافت نقلاً عن رئيس الوزراء القطري أن السبب يرجع لعدم ثقة «حماس» في أن توقف إسرائيل حربها حتى لو وافق قادتها على الخروج من غزة.

 

غير أن الشبكة ذكرت أن المقترح الإسرائيلي يأتي وسط تكثيف للنشاط الدبلوماسي لمحاولة التوصل لوقف طويل للقتال وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

 

وقالت أيضاً إن مسؤولين أميركيين ودوليين وصفتهم بالمطلعين على المفاوضات قالوا إن المشاركة الأخيرة لإسرائيل و«حماس» في المحادثات «مشجعة» لكن لا يبدو أن التوصل لاتفاق وشيكاً.

الشرق الأوسط
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