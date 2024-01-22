كتائب القسام تعلن عن حدث كبير

A + A -

أعلنت "كتائب القسام" مساء اليوم الاثنين، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ دبابة تابعة لقواتها كان قد تم استهدافها من قبل مقاتلي القسام في خان يونس.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت "كتائب القسام" استهداف دبابة من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ولاحقا قالت القسام في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام": "في تفاصيل جديدة.. بعد استهداف الدبابة وتدميرها حاولت قوة إنقاذ صهيونية سحب الدبابة من مكان الاستهداف فتصدى لهم مجاهدونا ومنعوهم من التقدم صوب الآلية فقام الطيران الحربي باستهداف الدبابة بعدة صواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها".