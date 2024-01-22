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حزب البديل من أجل ألمانيا يعتزم إجراء استفتاء حول خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي

22
JANUARY
2024
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يعتزم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي ترتفع شعبيته في استطلاعات الرأي، إجراء استفتاء على خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي إذا وصل إلى السلطة، حسبما ذكرت زعيمته أليس فايدل في مقابلة نشرت الاثنين.

وقالت فايدل لصحيفة فايننشال تايمز: "إذا لم يكن الإصلاح ممكنا، إذا فشلنا في إعادة بناء سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيجب أن نترك القرار للشعوب كما فعلت المملكة المتحدة".

وأضافت: "يمكننا تنظيم استفتاء حول خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي"، مشيدة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد باعتباره "نموذجا لألمانيا" بعد استفتاء عام 2016.

وبفضل استطلاعات الرأي القياسية التي وضعته لأشهر عدة في المركز الثاني على المستوى الوطني (حوالي 22%) متقدما على الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس وبعد المحافظين مباشرة، أظهر اليمين المتطرف الألماني رغبته في الحكم.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في عام 2025، وسيقدم حزب البديل من أجل ألمانيا مرشحا لمنصب المستشار لأول مرة.

من ناحية أخرى، استبعدت الأحزاب الرئيسية التحالف والحكم مع هذا الحزب المناهض للاتحاد الأوروبي والهجرة في ضوء التشرذم المتزايد للمشهد السياسي الذي ينطوي على تشكيل تحالفات على المستويين الوطني والإقليمي.

ومن المقرر إجراء ثلاثة انتخابات إقليمية مهمة في أيلول شرق البلاد، ويتصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" استطلاعات الرأي بنسبة تزيد عن 30%.

وخلال مؤتمره هذا الصيف، أكد حزب البديل من أجل ألمانيا أنه يشكك في الانتماء الأوروبي، في بلد لا يزال يدعم قسم كبير من شعبه عضوية البلاد للاتحاد الأوروبي.

ويواجه حزب البديل من أجل ألمانيا مشكلة منذ عشرة أيام بعد أن تم الكشف عن أن العديد من أعضائه بينهم مقرب من فايدل، ناقشوا مؤخرا الطرد الجماعي لأشخاص من أصل أجنبي خلال تجمع حاشد.

وسببت هذه المعلومات صدمة في ألمانيا حيث اندلعت تظاهرات ضخمة ضد حزب البديل من أجل ألمانيا، المتهم بأنه يشكل خطرا على الديمقراطية، في جميع أنحاء البلاد منذ أيام عدة.

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