الجيش الأميركي: وفاة اثنين من البحارة فُقدا خلال التصدي لقارب يحمل أسلحة إيرانية للحوثيين

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم (الاثنين)، وفاة اثنين من البحارة الأميركيين قالت إنهما فقدا خلال التصدي لقارب كان يقل أسلحة إيرانية وصفتها بالمتقدمة في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت القيادة الأميركية في بيان، إن البحارين اللذين فقدا أثناء العملية قبالة سواحل الصومال في 11 يناير (كانون الثاني) الحالي باتا الآن في عداد الأموات.

وأضاف البيان: «مشّطنا 21 ألف ميل مربع بحثاً عن البحارين المفقودين بمساعدة يابانية وإسبانية لكن دون جدوى».

والأسبوع الماضي، قالت القيادة المركزية إنها ضبطت مركباً كان ينقل أسلحة إيرانية «متقدمة وفتاكة إلى الحوثيين في اليمن».

وذكرت في بيان: «في 11 يناير 2024... ضبطت قوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأميركية خلال الليل مركباً كان ينقل، وبمخالفة للقوانين، مساعدات فتاكة متطورة من إيران لإعادة إمداد قوات الحوثيين في اليمن في إطار حملة الهجمات الحوثية المستمرة على سفن الشحن التجاري الدولي، مضيفة أن من بين المضبوطات أجهزة دفع وتوجيه ورؤوس حربية لصواريخ باليستية متوسطة المدى وصواريخ كروز مضادة للسفن.

ونقل بيان اليوم عن الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية القول «ننعى فقد اثنين من مقاتلي البحرية، وسنظل للأبد فخورين بتضحياتهما».