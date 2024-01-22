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بعد مرض تشارلز وكيت.. إصابة سارة فيرغسون بسرطان الجلد

22
JANUARY
2024
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الأحد، أن الفحوص أظهرت إصابة سارة فيرغسون دوقة يورك بنوع من سرطان الجلد، في وعكة صحية أخرى لأحد أفراد العائلة المالكة في بريطانيا.
 
وشُفيت فيرغسون (64 عاماً)، التي كانت متزوجة من الأمير أندرو، من سرطان الثدي العام الماضي قبل تشخيص إصابتها حالياً بسرطان الجلد الخبيث بعد إزالة عدة شامات.
 
ونقلت "سكاي نيوز" عن المتحدث باسمها قوله: "إنها تخضع لمزيد من الفحوص للتأكد من أن المرض في المراحل المبكرة".
 
وتابع المتحدث: "يبدو واضحاً أن التشخيص الآخر بعد فترة وجيزة من علاج سرطان الثدي كان مؤلماً.. لكن الدوقة لا تزال في حالة معنوية جيدة".
 
وكانت فيرغسون قد تحدثت عن أهمية الخضوع لفحوص السرطان بعد الجراحة الأولية التي أُجريت لها لاستئصال سرطان الثدي.
 
وجاء إعلان خبر إصابتها بينما يستعد الملك تشارلز (75 عاماً) لإجراء "تصحيحي" لتضخم البروستاتا هذا الأسبوع.
 
وأعلن مسؤولون في الأسرة المالكة يوم الأربعاء خضوع الأميرة كيت، زوجة الأمير وليام وريث العريش، لعملية جراحية ناجحة في البطن، وأنها ستبقى في المستشفى لمدة تصل إلى أسبوعين.
 
وسارة فيرغسون، الزوجة السابقة للأمير أندرو وأم الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، كانت في السابق هدفا مفضلاً للصحف الشعبية البريطانية. ونشرت سارة فيرغسون السابقة، والمعروفة باسم "فيرغي"، مذكراتها، وقامت بتأليف عدد من كتب الأطفال بالإضافة إلى رواية رومانسية تاريخية للكبار
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