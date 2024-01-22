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18 أسرة دُفنت تحت التراب.. انزلاق أرضي بالصين ومصرع 47 شخصا

22
JANUARY
2024
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أدى انزلاق أرضي في مقاطعة يونان بجنوب غربي الصين، الاثنين، إلى مصرع 47 شخصاً دفنا تحت التراب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
 
ووقع الانزلاق عند الساعة 5:51 صباحا (21:51 غرينتش الأحد) في مقاطعة جينتشيونغ، وفق ما ذكرت قناة "سي سي تي في" CCTV الرسمية.
 
وأضافت القناة أن الانزلاق أدى إلى دفن 18 أسرة تحت التراب، بينما تم إجلاء أكثر من 500 شخص بشكل عاجل من المنطقة.
 
 
واستجابت السلطات بشكل سريع حيث أرسلت ما يقرب من 1000 عامل إنقاذ إلى مكان الحادث، إلى جانب ما يقرب من 200 سيارة إنقاذ. ويرأس نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قوه تشينغ مجموعة عمل في الموقع لتوجيه أعمال الإنقاذ، بالإضافة إلى عشرات سيارات الإطفاء وغيرها من المعدات، وفقا لـ"سي سي تي في" CCTV.
 
وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عمال إنقاذ ببزاتهم البرتقالية وهم يبحثون بين أنقاض بناء منهار وسط جبال شاهقة تغطيها بالثلوج.
 
وذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء أن الجهود جارية لمعرفة ما حدث.
 
وتعد الانزلاقات الأرضية أمرا شائعا في منطقة يونان الصينية النائية التي تحاذي سلاسل جبالها الشديدة الانحدار جبال الهيمالايا.
 
وشهدت الصين سلسلة من الكوارث الطبيعية في الأشهر الأخيرة، بعضها في أعقاب أحداث مناخية قاسية.
 
ولقي أكثر من 20 شخصا حتفهم عندما تسببت أمطار غزيرة في انزلاق أرضي بالقرب من مدينة شيان الشمالية في أغسطس.
 
وفي يونيو، أدى انزلاق أرضي في مقاطعة سيشوان بجنوب غربي البلاد إلى مصرع 19 شخصا.
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