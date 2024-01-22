ديسانتيس ينسحب من الترشح بمقولة "مزيفة" لتشرشل

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أثار حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الجدل، الأحد، مع إعلان انسحابه من الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، باقتباس نسبه لرئيس الوزراء البريطاني السابق وينستون تشرشل.

وعرضت حملة سحب الترشح على منصة "إكس" فيديو لديسانتيس مرفقا باقتباس نسبته لتشرشل جاء فيه: "الهزيمة ليست قاتلة أبدا، النصر ليس نهائيا أبدا، إن الشجاعة في الاستمرار هي التي تهم".

وفقا لجمعية تشرشل الدولية، فإن رئيس الوزراء البريطاني السابق لم يقل هذا الاقتباس.

وأضافت على موقعها: "نحن نبني هذا على بحث دقيق في مجموعة من 50 مليون كلمة كتبها تشرشل، بما في ذلك جميع كتبه ومقالاته وخطبه وأبحاثه".

ولم تستجب حملة ديسانتيس لطلب التعليق حول أصل الاقتباس.

وأنهى ديسانتيس حملته الرئاسية عشية الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، منهيا بذلك محاولته لدخول البيت الأبيض التي فشلت في تلبية التوقعات بأنه سيظهر كمنافس جديّ للرئيس ترامب.

وفي فيديو نشره على منصة إكس، قال ديسانتيس الذي حلّ ثانيا الأسبوع الماضي في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية آيوا إنه لا يمكنه "الطلب من مناصرينا أن يتطوّعوا بوقتهم ويتبّرعوا بمواردهم إن لم يكن لدينا سبيل واضح للنصر. بالتالي، أعلّق اليوم حملتي".

وانسحاب ديسانتيس يعني أن سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي هي الآن آخر منافس جمهوري لديه فرصة لحرمان ترامب من الترشيح.