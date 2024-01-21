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واشنطن تطالب إسرائيل بتوضيح مقتل فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية

21
JANUARY
2024
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طالبت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل بتوضيح مقتل مواطن أمريكي في الضفة الغربية.

واشنطن تطالب إسرائيل بتوضيح مقتل فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية في الضفة الغربية والد فتى أمريكي من أصل فلسطيني قتل بنيران إسرائيلية يحشد ضد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل
وأكدت الخارجية الأمريكية أن العمل جار من أجل كشف ملابسات مقتل المواطن الأمريكي. بحسب "روسيا اليوم".

وأشارت إلى تقديم طلب للسلطات الإسرائيلية لتقديم مزيد من المعلومات حول مقتل المواطن الأمريكي.

وقتل المواطن الأمريكي توفيق حافظ عجاق (17 عاما) يوم الجمعة برصاص القوات الإسرائيلية شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر في مجمع فلسطين الطبي برام الله، أن "حجازي أصيب برصاصة في رأسه، ووصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن عن مقتله".

وفي وقت سابق، انتقد والد عجاق الحامل للجنسية الأمريكية الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل.

وجاء انتقاده هذا خلال تشييع ابنه يوم السبت في قرية المزرعة الشرقية الواقعة بالضفة الغربية والتي تقطنها العائلة.

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