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قتلى وعشرات الجرحى في قصف "إسرائيلي" لخان يونس جنوب قطاع غزة

21
JANUARY
2024
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الشرق الأوسط السعودية: غزة-

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عدداً من القتلى وعشرات الجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي لخان يونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم الأحد.

 

وتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي لمحيط مستشفى ناصر في خان يونس.

 

وذكرت الوكالة الفلسطينية، أن الطيران الإسرائيلي قصف مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن اندلاع حريق كبير في أحد المنازل والمصانع التي استهدفها القصف.

 

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بحسب الوكالة.

 

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً متواصلاً استهدف محيط مستشفى ناصر في خان يونس.

 

وقالت وزارة الصحة في غزة، أمس، إن 165 فلسطينياً قُتلوا وأصيب 280 جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 24 ألفا و927 قتيلاً، و62 ألفاً و388 مصاباً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

 

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب القصف.


الشرق الأوسط
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