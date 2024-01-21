الشرق الأوسط السعودية: نحو 25 ألف قتيل في غزة منذ بدء الحرب

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الشرق الأوسط السعودية: قالت وزارة الصحة في غزة أمس (السبت) إن 24927 فلسطينياً قُتلوا في المجمل وأصيب 62388 في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وأضافت الوزارة في بيان أن 165 فلسطينياً لقوا حتفهم وأصيب 280 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت الوزارة في بيانها: «الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيداً و280 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية... لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات».