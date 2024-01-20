رئيسي يدين الهجوم الإسرائيلي ومقتل مستشارين عسكريين في دمشق ويتوعد بالرد

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دان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مبنى في دمشق وأسفر عن مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين، وأكد أن "هذه الجريمة لن تبقى دون رد".

وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 4 مستشارين إيرانيين وعدد من أفراد الجيش السوري بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في دمشق صباح اليوم السبت.

وقال مصدر عسكري سوري إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا صباح السبت من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بناء سكنيا في حي المزة في مدينة دمشق".

وأوضح أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الجوي الإسرائيلي وأسقطت عددا من الصواريخ، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وتدمير البناء بالكامل وتضرر الأبنية المجاورة.