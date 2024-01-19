living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بريطانيا تشهد أسوأ موجة برد منذ 14 عاما: مدارس مغلقة وشوارع معطلة

19
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تشهد بريطانيا أسوأ موجة برد منذ أكثر من 14 عاماً، وهي موجة برد قارس اضطرت السلطات إلى إصدار تحذيرات للسكان، فيما أغلقت عشرات المدارس أبوابها وتعطلت بعض الطرق الرئيسية في البلاد، وسط توقعات بأن تواصل درجات الحرارة الهبوط لتصل إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر، وهي معدلات غير مألوفة لدى السكان الذين اعتادوا على درجات الحرارة المعتدلة.
 
وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية "إن بريطانيا ستشهد أكثر درجات الحرارة برودة منذ 14 عاماً، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أجزاء من اسكتلندا إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر".
 
وبحسب تقرير نشرته جريدة "الغارديان" البريطانية واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن الأرصاد الجوية في بريطانيا تتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع إلى ما دون الصفر في أغلب أنحاء البلاد، كما ستغطي الثلوج معظم أنحاء بريطانيا خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب موجة برد قادمة من القطب الشمالي.
 
وتقول السلطات إن آخر مرة شهدت فيها بريطانيا انخفاضاً في درجات الحرارة إلى هذا الحد كانت في يناير من العام 2010، عندما سجلت درجات حرارة وصلت حتى 22.3 درجة مئوية تحت الصفر.
 
وقال مكتب الأرصاد الجوية إن "موجة القطب الشمالي تحركت جنوباً في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، مما جعل درجات الحرارة أقل بمقدار 5 إلى 6 درجات مئوية عن المعدل المعتاد في هذا الوقت من العام".
 
وأشارت الأرصاد إلى أن الجو سيظل بارداً في معظم مناطق بريطانيا، على أن تتساقط الثلوج خلال الأسبوع المقبل عندما تصل موجة البرد الحالية إلى ذروتها.
 
وبحسب تقرير "الغارديان" فقد أغلقت بالفعل أكثر من 100 مدرسة في مقاطعة اسكتلندا أبوابها يوم الثلاثاء، بينما واجه السائقون ظروفاً صعبة في جميع أنحاء شمال غربي إنجلترا، حيث أثرت موجة البرد على حركة المرور وعطلت السير في العديد من الشوارع الرئيسية.
 
وتوقع خبراء الأرصاد أن تصل درجات الحرارة في بعض الأجزاء المغطاة بالثلوج في اسكتلندا إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر خلال الليل، ليتم بذلك تسجيل أبرد ليلة في شهر يناير منذ 14 عاماً.
 
وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من تساقط الثلوج، وقال إنه قد يكون هناك 15 إلى 20 سم إضافية من الثلوج في بعض المناطق، مما يعني احتمال انقطاع التيار الكهربائي. كما توقع تكدس أكثر من 40 سم من الثلوج على الأراضي المرتفعة في شمال غربي اسكتلندا بحلول نهاية يوم الجمعة.
 
وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية إن الطقس البارد قد يؤثر على رحلات القطارات طوال الأسبوع.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   