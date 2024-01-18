بايدن: الضربات على الحوثيين ستستمر ما داموا يواصلون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر

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اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن أن "الضربات الأميركية البريطانية التي تستهدف الحوثيين في اليمن ستستمر ما داموا يواصلون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر"، فيما أعلن البيت الأبيض "شن ضربات جديدة على صواريخ للمتمردين"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".



وقال ردا على أسئلة صحافيين في البيت الأبيض عن هذه الضربات: "هل أنها توقف الحوثيين؟ كلا. هل ستستمر؟ نعم".



من جانبه، أشار المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إلى الضربات التي نفذت ليل الأربعاء الخميس على 14 صاروخا للمتمردين الحوثيين وقال: "قمنا بذلك مجددا هذا الصباح عبر ضرب صواريخ (...) نعتقد أنها كانت معدة للاطلاق في وقت وشيك في البحر الأحمر".



وأضاف: "إن القيادة العسكرية الاميركية في الشرق الاوسط ستدلي قريبا بمزيد من التفاصيل في هذا الشأن.