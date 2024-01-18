القوات الاوكرانية تقصف مستودعًا للنفط في روسيا

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استهدفت أوكرانيا مستودعًا للنفط، في شمال روسيا، بطائرات مسيرة، على ما أفاد مصدر، في أجهزة الأمن الأوكرانية، لوكالة فرانس برس.





وذكر المصدر أنّ الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مسؤولة عن هذه العملية، في منطقة لينينغراد (شمال غرب)، في محيط سانت بطرسبرغ والواقعة على بعد نحو 1000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.



وأشار إلى إصابة أهداف، في المنطقة، ليؤكد بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام أوكرانية.





وأعلن رئيس بلدية موسكو أنّ الدفاعات الروسية المضادة للطائرات أسقطت طائرة مسيّرة، في جنوب العاصمة، في حين صُدّ هجوم جويّ جديد، في مِنطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا، حسب حاكمها.





وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة موسكو و"اعترضت" طائرة أخرى في لينينغراد (شمال غرب) التي نادرا ما يطالها هذا النوع من الهجمات.