روسيا تدعو إيران وباكستان لإظهار "أقصى درجات ضبط النفس"

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دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم ، إيران وباكستان إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس وحل خلافاتهما من خلال الديبلوماسية أو المخاطرة بالسقوط في أيدي أولئك الذين يرغبون في رؤية المنطقة تنزلق إلى الفوضى.



وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان اوردته"رويترز"، إلى أن البلدين "جزء من منظمة شنغهاي للتعاون، وهي المجموعة التي ساعدت روسيا في تأسيسها".



وقالت زاخاروفا: "من المؤسف أن يحدث هذا بين الدول الصديقة في منظمة شنغهاي للتعاون، والتي نعمل معها على تطوير علاقات الشراكة. إن المزيد من تفاقم الوضع يصب في مصلحة أولئك الذين لا يهتمون بالسلام والاستقرار والأمن في المنطقة".



وأضافت: أن "أي عملية لمكافحة الإرهاب على الأراضي السيادية لدولة أخرى يجب أن تتم بالاتفاق والتنسيق مع سلطات تلك الدولة".