قتلى بانفجار في مصنع للألعاب النارية في تايلاند

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قُتل 18 شخصا على الأقل بانفجار وقع في مصنع للألعاب النارية في وسط تايلاند، الأربعاء، وفق ما أفاد عنصر إنقاذ.

وقال المصدر: "تأكد سقوط 18 قتيلا"، بعدما تحدّث في وقت سابق عن حصيلة بلغت 20 قتيلا.

وقع الانفجار قرابة الساعة 15:00 (08:00 ت غ) قرب بلدة سالا كاو في محافظة سوفانبوري.

وأفادت الشرطة فرانس برس بأن السلطات ما زالت تتحقق من الحصيلة الرسمية للقتلى.

وقال الكولونيل في الشرطة ثيرابوج راوانغبان لفرانس برس: "سقط قتلى ونتحقق من عددهم.. لا نرى أضرارا أخرى في المنازل أو في أوساط السكان" الذين يعيشون على مقربة من الموقع، ولم تتضح أسباب وقوع الانفجار.

وأظهرت صور نشرها جهاز الإنقاذ المحلي حطاما معدنيا على الأرض وسط تصاعد لأعمدة الدخان الكثيف.

وتشهد تايلاند بشكل متكرر انفجارات تقع في المعامل التي تنتج المفرقعات والألعاب النارية.

ولقي 10 أشخاص حتفهم وجرح أكثر من 100 عندما وقع انفجار في معمل للألعاب النارية في بلدة سونغاي كولوك في محافظة ناراثيوات الجنوبية العام الماضي.

كما تعد تدابير السلامة متراخية في قطاع البناء في المملكة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حيث تكثر الحوادث المميتة.