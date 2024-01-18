رفع الحصانة عن نائب بولندي بعد واقعة "شموع الحانوكا"

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صوت البرلمان البولندي، الأربعاء، لصالح رفع الحصانة عن نائب استخدم مطفأة حريق لإطفاء شموع الحانوكا اليهودية في البرلمان، ديسمبر الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية أن التصويت على رفع الحصانة يفتح الطريق أمام الادعاء العام لتوجيه اتهامات ضد النائب غرزيغورز براون، من حزب الاتحاد الكونفدرالي اليميني المتطرف.

وقالت النائبة عن أكبر تجمع في الحكومة الائتلافية البولندية أغنيشكا بوماسكا: "لا يوجد سبب لحمايته باستخدام الحصانة. نحن نعرف ما فعله ولم يكن ذلك مقبولا".

كما صوت أكبر حزب معارض، حزب القانون والعدالة القومي، لصالح رفع الحصانة عن براون.

وأبلغ ماريوس دوبوفسكي المدعي العام لمنطقة وارسو لجنة برلمانية، أن براون سيواجه اتهامات تشمل "تدمير الممتلكات وانتهاك السلامة الجسدية وإهانة العبادة الدينية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية "PAP".

وبعد إطفاء الشموع في البرلمان في 12 ديسمبر الماضي، اعتلى براون المنصة ووصف عيد الحانوكا بأنه "شيطاني".

وعندما سُئل لاحقا عما إذا كان يخجل من فعلته، قال: "أولئك الذين يشاركون في عبادة الشيطان يجب أن يخجلوا".