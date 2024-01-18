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طالبت إيران، الخميس، باكستان بتفسير لضربتها الجوية في محافظة سيستان وبلوشستان، والتي قالت الأخيرة إنها استهدفت "أوكار الإرهابيين".

ماذا حدث؟

نفّذ الجيش الباكستاني ضربات خلال الليل في إيران، وفق ما أعلن مسؤول استخباري باكستاني.

الضربات نفذت ضدّ مجموعات مُسلّحة مناهضة لباكستان موجودة داخل إيران.

سُمع دويّ انفجارات عدّة صباح الخميس في جنوب شرق إيران المضطرب، بعد يومين على تنفيذ طهران ضربات ضدّ "أهداف إرهابيّة" في باكستان.



نقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا) عن مسؤول في محافظة سيستان بلوشستان قوله إنّ دويّ "انفجارات سُمع في مناطق عدّة بمحيط مدينة سارافان".

عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سستان وبلوخستان الإيراني.

إعلام رسمي: مقتل ثلاث نساء وأربعة أطفال جراء انفجارات في جنوب شرق إيران.