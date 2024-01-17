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ترامب يشير إلى الدور المستقبلي لراماسوامي: سيعمل معنا لفترة طويلة

17
JANUARY
2024
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أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى دور محتمل في فريقه لمنافسه الذي انسحب من السباق الرئاسي فيفيك راماسوامي بعد نهاية مخيبة للآمال في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا.
 
وفي تجمع حاشد في نيو هامبشاير، ظهر راماسوامي إلى جانب ترامب وأعرب عن دعمه الكامل لمرشح الحزب الجمهوري الأوفر حظا، قائلا: "لم يعد هناك خيار أفضل في هذا السباق من هذا الرجل هنا. ولهذا السبب أطلب منكم أن تفعلوا الشيء الصحيح كنيو هامبشاير وأن تصوتوا لدونالد جيه ترامب كرئيسكم القادم".
 
وبينما كان راماسوامي يختتم تعليقاته، أمكن سماع العديد من أنصار ترامب وهم يهتفون "Veep!"، اختصار لمنصب نائب الرئيس الأمريكي vice president.
 
ورد ترامب على تصريحات راماسوامي قائلا: "رائع! كيف كان ذلك؟ جيد جدا، أليس كذلك؟ إنه رجل رائع. لديه شيء مميز للغاية لأنه بدأ من لا شيء وانتهى به الأمر قويا للغاية. لقد قام بعمل رائع. لقد فوجئت بالفعل عندما اتصل بي لأنه كان في حالة جيدة. وإنه لشرف لي أن الحصول على تأييده".
 
وأضاف: "سيعمل معنا وسيعمل معنا لفترة طويلة".
 
وكان رد فعل رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية نفسه على التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، فكتب "أمريكا أولا. حركة واحدة. غير قابلة للتجزئة".
 
ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب قد ألمح إلى منصب محتمل لراماسوامي في حملته الرئاسية أو إدارة ترامب الافتراضية.
 
وأعلن راماسوامي دعمه لترامب بعد إقبال مخيب للآمال في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا حيث احتل المركز الرابع بفارق 8٪ تقريبا من الأصوات بينما حطم الرئيس السابق الأرقام القياسية المتنازع عليها في الانتخابات التمهيدية بدعم 51٪.
 
وأظهرت التقديرات أن حاكم ولاية فلوريدا حصل في أول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري على حوالي 21% من الأصوات، متقدما بفارق ضئيل على المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي التي حصلت على 19% من الأصوات.
 
يذكر أنه في تصريح يعود إلى أغسطس 2023، وصف ترامب راماسوامي بأنه "شاب مليء بالموهبة"، مضيفا: "إنه شخص ذكي جدا جدا جدا. لديه طاقة جيدة، وأعتقد أنه سيكون جيدا جدا" في منصب نائب الرئيس.
روسيا اليوم
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