الشرق الأوسط السعودية: صاروخ حوثي يصيب سفينة أميركية في خليج عدن

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الشرق الأوسط السعودية: رغم الضربات الأميركية والبريطانية والتحذيرات الدولية، صعّـد الحوثيون في اليمن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأصيبت ناقلة أميركية بصاروخ في خليج عدن، أمس، وفشلَ صاروخ ثانٍ في الطيران، وذلك بعد ساعات من اعتراض واشنطن صاروخاً ثالثاً كان يستهدف إحدى مدمراتها.

وكانت واشنطن ولندن وجّهتا ضربات الجمعة الماضي شملت عشرات الأهداف الحوثية في صنعاء وأربع محافظات، قبل أن تعزز واشنطن منفردة هذه الضربات، السبت، باستهداف موقع حوثي قرب مطار صنعاء.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: إنه في 15 يناير (كانون الثاني) نحو الساعة 4 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن وأصابوا سفينة الحاويات التي ترفع عَلم جزر مارشال، وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة، وإنه لم تبلّغ السفينة عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، وتواصل رحلتها.

وأضاف البيان، أن الجماعة الحوثية أطلقت نحو الساعة الثانية بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن أُطلق باتجاه الممرات الملاحية التجارية بجنوب البحر الأحمر، لكنه فشل في الطيران واصطدم بالأرض. وقبل ذلك بساعات أعلنت القيادة المركزية الأميركية إسقاط صاروخ حوثي من نوع «كروز» كان يستهدف حاملة للطائرات في البحر الأحمر.