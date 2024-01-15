ببيانٍ رسمي.. الحرس الثوري الإيراني يتبنى قصف هذه المواقع!

A + A -

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، تدمير مقرات تجسس وتجمع الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في المنطقة بالصواريخ الباليستية منتصف الليلة.



‏وفيما يلي نص البيان:

" ‏بسم الله الرحمن الرحيم

‏نعلن للأمة النبيلة والبطلة في إيران الإسلامية المتوكلة على الله عز وجل وبركات الإمام المهدي .. ردا على الجرائم الإرهابية الأخيرة التي ارتكبها أعداء إيران الإسلامية ومقر الجاسوسية وتجمع المجموعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة، تم منتصف الليل قصف تلك المقرات بالصواريخ الباليستية وتدميرها.

‏وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه العملية لاحقا. "