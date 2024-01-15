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جيش العدو يرد على فيديو الرهينتين زاعما: لم نقتلهما

15
JANUARY
2024
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 قال جيش العدو الإسرائيلي: "إن هناك قلقا جديا إزاء مصير رهينتين تظهر جثتاهما على ما يبدو في تسجيل مصور بثته حماس، لكن لم يقتل أحدهما بنيران إسرائيلية خلافا لادعاءات الحركة".

وحدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري الرهينة إيتاي سفيرسكي كأحد الرجال الذين ظهروا في أحدث تسجيل مصور لحماس، لكنه لم يذكر الاسم أو تفاصيل أخرى عن الشخص الثاني بناء على طلب أسرته.

ونقلت رويترز عن هاغاري زعمه: "لم تطلق قواتنا النار على إيتاي. هذه كذبة من حماس. المبنى الذي كانوا محتجزين فيه لم يكن هدفا ولم يتعرض لهجوم منقواتنا".

وأضاف: ":لا نهاجم مكانا إذا علمنا بوجود أي رهائن داخله"، مشيرا إلى استهداف" مناطق قريبة "، بحسب ادعاءاته.

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