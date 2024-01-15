غالانت اعلن انتهاء الاجتياح البري بمرحلته الكثيفة لشمال قطاع غزة

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اعلن وزير دفاع العدو الاسرائيلي يوآف غالانت رسميا اليوم ، "انتهاء الاجتياح البري بمرحلته الكثيفة الحالية شمال قطاع غزة"، وأشار خلال مؤتمر صحافي إلى أن "الاجتياح البري الإسرائيلي بمرحلته الكثيفة شمال قطاع غزة انتهى، واقترب موعد انتهائه جنوبي القطاع"، وقال: "خلال 100 يوم انتقلنا من الحرب في المستوطنات إلى الحرب داخل قطاع غزة، ويجب أن ننتصر خلال هذه الحرب ولن نقدم تنازلات وليس هناك طريق آخر".

واضاف: "القوة العسكرية هي الكفيلة باستعادة المخطوفين وتحقيق أهداف الحرب، ونحن قمنا بتفكيك البنية القتالية لحماس في كل مناطق قطاع غزة".

وشدد على انه "لن يكون هناك اي تهديد عسكري من غزة عند انتهاء الحرب، المناورة في المناطق الشمالية لقطاع غزة انتهت وستنتهي قريبا في الجنوب، والسلطة القادمة في غزة يجب أن ترتكز على قوة غير معادية لإسرائيل".