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قتلت امرأة وأصيب 13 شخصًا آخرين بجروح في عملية دهس ، وفق ما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.

وقال قائد الشرطة كوبي شابتاي للصحافيين إن “منفذَي الهجوم قريبان من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. قادا مركبتين مسروقتين وقاما بدهس عدة أشخاص، مما أدى إلى نقل 13 جريحًا إلى المستشفيات”.

وأفاد مستشفى مئير الطبي في كفار سابا بالقرب من رعنانا في بيان إن “امرأة مصابة وصلت في حالة حرجة بعد أن صدمتها سيارة في رعناناوتوفيت متأثرة بجراحها رغم جهودنا لإنقاذها”.

من جهتها، أفادت خدمات الإسعاف أن حصيلة القتلى بلغت 13 جريحًا على الأقل، بينهم اثنان على الأقل في حالة خطيرة.

وقالت الشرطة انها “اعتقلت المشبته بهما وهما من أصحاب السوابق الجنائية والامنية، ودخلا بطريقة غير قانونية إلى إاسرائيل”.

ولفتت الى أنها تقوم “بتمشيط المنطقة الوسطى في موقع الهجوم والمناطق المحيطة به للتأكد من عدم وجود تهديدات أخرى”.