قيادي حوثي: الهجمات على سفن إسرائيل والمتجهة اليها في البحر الأحمر ستستمر

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أكّد كبير مفاوضي الحوثيين محمد عبدالسلام على أن موقف الحوثيين لم يتغير بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الضربات ستستمر على السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وقال عبدالسلام لرويترز: “‏موقفنا من أحداث فلسطين والعدوان على غزة لم يتغير ولن يتغير لا بعد الضربة ولا بعد التهديدات”.

وأِشار الى أن ‏الهجمات لمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة.

وشدد على أن “‏طلبنا هو إنهاء العدوان الإجرامي في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة في الشمال وفي الجنوب”.

وقال: “‏تواصلاتنا مع المجتمع الدولي مستمرة لتوضيح موقفنا والتأكيد على أن السفن الملاحية في البحرين الأحمر والعربي آمنة لكل السفن في العالم باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل فقط وفقط”.

وأضاف: “‏نحن لا نريد التصعيد ولكن للأسف من يقوم بعسكرة البحر الأحمر وملئه بالبوارج والفرقاطات والقطع العسكرية هو الأمريكي والبريطاني”.