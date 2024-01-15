بعد أن رفض طلبه… بايدن يغلق الهاتف بوجه نتنياهو

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أفاد موقع “أكسيوس” بأن الرئيس الأميركي جو بايدن أغلق الهاتف بوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال آخر مكالمة بينهما، في دليل جديد على توسع الخلاف بينهما جراء الحرب.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن بايدن ونتنياهو اللذين بقيا على اتصال شبه يومي في الشهرين الأولين من الحرب، لم يتحدثا معا منذ 20 يوما منذ مكالمة متوترة في 23 كانون الاول، والتي أنهاها بايدن المحبط بالكلمات: “هذه المحادثة انتهت”.

وذكر الموقع أنه قبل أن يغلق بايدن الهاتف، رفض نتنياهو طلبه بأن تفرج إسرائيل عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها.