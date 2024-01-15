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وزير الخارجية الصيني: تايوان لم ولن تكون يوما بلدا

15
JANUARY
2024
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شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأحد، على أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي "لم تكن يوماً بلدا" ولن تكون، محذّرا من أي خطوات نحو استقلالها، وذلك غداة انتخابات رئاسية انتهت بفوز مرشح مؤيد للاستقلال.
 
وقال وانغ خلال مؤتمر صحفي في القاهرة: "تايوان لم تكن يوما بلدا. لم تكن كذلك في الماضي، وبالتأكيد لن تكون كذلك في المستقبل".
 
وحذّر من أنه "في حال فكّر أحد في جزيرة تايوان بالمضي نحو الاستقلال، سيكون ذلك محاولة لتقسيم الصين، وسيتم بالتأكيد معاقبتهم بشكل قاسٍ من قبل التاريخ والقانون"، مؤكدا أن أي محاولة لذلك ستبلغ "طريقا مسدودا".
 
وأعلنت الصين، الأحد، رفضها لتهنئة اليابان وأميركا للرئيس التايواني الجديد.
 
ومع وصول تشينغ – تي إلى رئاسة تايوان، أصبح مصير العلاقات بين الولايات المتحدة والصين معلقا عليه الآن، لا سيما مع تصريح الأخيرة بعدم رضاها عن الرئيس الجديد الذي تعتبره "الصبي المدلل لحركة الاستقلال التايوانية".
 
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