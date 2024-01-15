تفشي وباء الكوليرا بشكل مميت في دولة إفريقية.. الوضع كارثي

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توفى مئات المواطنين وأصيب آلاف آخرون بعد تفشي وباء الكوليرا في زامبيا.

وتجمع أقرباء المواطنين الذين يعالجون من المرض خارج ملعب بالعاصمة لوكاسا، في انتظار أي معلومات حول ما إذا كان أفراد عائلاتهم على قيد الحياة أم لا.

قال نابل نيرونغا، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، متحدثا عن جدته: "بالنسبة لنا، كنا ننتظر فقط خروجها من المستشفى. لكن للأسف، قيل لنا أنها توفت".

وزارت وزيرة الصحة في البلاد، سيلفيا ماسيبو، المركز وعبرت عن تعاطفها مع المتضررين ونصحت بعدم حضور الأقرباء جنازات المتوفين بسبب الكوليرا.

وأبلغت "سكاي نيوز" عن 351 حالة وفاة وما يقرب من 9 آلاف حالة عدوى.

وينتقل المرض عن طريق تناول الطعام أو الماء الملوث.

ويشير الوضع إلى أن تغير المناخ كان سببا في هطول الأمطار الغزيرة، التي لوثت مياه الشرب لأولئك الذين يعيشون في المناطق المزدحمة والأكثر فقرا.