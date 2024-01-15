قطاع غزة.. 1000 قتيل وجريح ومفقود يوميا منذ أكتوبر

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كشفت مصادر طبية في قطاع غزة أن أعداد ضحايا القصف والغارات الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر الماضي تجاوزت 83 ألفا بين قتيلا وجريح، عدا المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة، فيما تتحدث تقارير عن حوالي 8 آلاف مفقود تحت ركام المنازل والمباني المدمرة.

وبهذا يكون الرقم التقريبي لأعداد الضحايا منذ 100 يوم على بدء الحرب على غزة حوالي 100 ألف بين قتيل وجريح ومفقود، أي بمعدل يومي للضحايا يصل إلى 1000.

ووفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة، وبحسب بيان نشر أمس الجمعة وبعد مرور 100 يوم على القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع، فإن 23708 فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 60005 آخرين في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن نحو 151 فلسطينيا قتلوا وأصيب 248 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.