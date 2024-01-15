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بريطانيا ترسل 20 ألف جندي للمشاركة بمناورة للناتو في أوروبا

15
JANUARY
2024
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قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين إن بريطانيا سترسل نحو 20 ألف جندي للمشاركة في مناورة عسكرية كبيرة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا في النصف الأول من العام الجاري بالإضافة إلى سفن حربية وطائرات مقاتلة.
 
وتشمل عملية النشر 16 ألف جندي من الجيش البريطاني سيتمركزون في شرق أوروبا في الفترة من فبراير إلى يونيو بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات وطائرات هجومية من طراز "إف 35 بي" وطائرات استطلاع.
 
وتأتي المناورة بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حلف الناتو، بحسب وكالة رويترز.
 
وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في مقتطفات نشرتها وزارة الدفاع من خطاب من المقرر أن يلقيه في وقت لاحق اليوم الاثنين في لانكستر هاوس "أستطيع أن أعلن اليوم أن المملكة المتحدة سترسل نحو 20 ألف جندي للمشاركة في واحدة من أكبر عمليات الانتشار لحلف شمال الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة".
 
 وعزز حلف الناتو عدد قواته الجاهزة للقتال بعد أن أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قبل عامين تقريبا، وواصل الحلف دعم كييف بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية.
 
وقال شابس عن التدريبات "إنها ستجمع قواتنا العسكرية مع نظرائها من 30 دولة في حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى السويد مما يعطي طمأنينة مهمة ضد التهديد الذي يمثله بوتين".
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