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الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر 800 جندي خلال يوم

15
JANUARY
2024
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روسيا اليوم: أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن خسائر الجيش الأوكراني على مختلف محاور القتال بلغت نحو 800 جندي خلال آخر 24 ساعة.


جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

صد 4 هجمات على محور كوبيانسك وخسر العدو هناك نحو 130 جنديا وأربع دبابات، إضافة إلى معدات عسكرية أخرى


تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الدفاع الأرضي رقم 113 قرب مدينة فولشانسك بمقاطعة خاركوف


مقتل أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا على محور كراسني ليمان


صد 3 هجمات على محور دونيتسك، وخسر العدو هناك أكثر من 300 جندي بين قتيل وجريح، و9 دبابات و4 مركبات مشاة قتالية، بما فيها مركبة المشاة القتالية "برادلي"، إضافة إلى عدد من الأنظمة المدفعية


خسر العدو على محور جنوب دونيتسك أكثر من 170 جنديا ودبابتين، ومعدات عسكرية أخرى، بما فيها مدافع


خسر العدو نحو 60 عسكريا على محور زابوروجيه، وقتل 60 جنديا آخرون على محور خيرسون


إصابة مستودع ذخيرة للطيران في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، و98 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار، وقوات ومعدات عسكرية في 112 منطقة


إسقاط 23 طائرة مسيرة و17 صاروخا من أنظمة HIMARS و"أوراغان"

روسيا اليوم
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