تركيا: لن نسمح قطعا بإنشاء "إرهابستان" على حدودنا الجنوبية

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روسيا اليوم: أكدت تركيا أنها لن تسمح قطعا بإنشاء "إرهابستان" على حدودها الجنوبية مهما كانت الأسباب والذرائع.

جاء ذلك في بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عقب اجتماع أمني عقد في إسطنبول برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، ومشاركة كبار المسؤولين.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع الأمني برئاسة أردوغان شهد تقييما لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب بصورة شاملة.

وتناول الاجتماع الهجوم أمس الجمعة على القوات التركية شمالي العراق، والخطوات المتخذة والتي ستتخذ في إطار مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق، أكد مراسل RT في سوريا أن القوات التركية قصفت مناطق بريف القامشلي الشرقي شمال شرق سوريا.

وقال مراسلنا: "أنباء عن قصف جويّ تركي على مناطق تربسبيه (القحطانية) وجل اغا (الجوادية) وديريك (المالكية) وكلها بريف القامشلي الشرقي".

وأضاف: "حسب تأكيدات شهود عيان فان محطة نفط واحدة على الأقل قد استهدفت أيضا بريف القامشلي الشرقي".