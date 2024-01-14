المقاومة العراقية تجدد مهاجمتها القاعدة الأميركية في «حقل كونيكو» بريف دير الزور

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الوطن السورية: جددت المقاومة العراقية أمس، هجماتها على قاعدة الاحتلال الأميركي غير الشرعية في «حقل كونيكو» للغاز الطبيعي في ريف دير الزور، وسط تحذيرات أطلقها ضباط أميركيون سابقون من تصاعد الهجمات ضد قوات بلادهم المحتلة من قبل سورية والعراق وحزب اللـه اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، معتبرين أنهم سيشهدون على غرق سفن أميركا وبريطانيا في قاع بحار المنطقة خاصة بعد اعتداءات هذين البلدين مؤخراً على اليمن.

ووفق معلومات «الوطن»، استهدفت المقاومة العراقية أمس قاعدة حقل «كونيكو» برشقة صاروخية.



وأول من أمس، قالت المقاومة العراقية في بيان نشره الإعلام الحربي اللبناني في صفحته على «تلغرام»: استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في حقل كونيكو بالعمق السوري برشقة صاروخية، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو».



ويمثل هذا الاستهداف أول هجوم تتعرض له قوات الاحتلال الأميركي بعد سلسلة ضربات شنتها أميركا وبريطانيا على مواقع في العديد من المدن اليمنية، فجر الجمعة، إذ طالت «قاعدة الديلمي الجوية، الواقعة في جوار مطار العاصمة صنعاء، ومحيط مطار الحديدة، ومناطق في مديرية زبيد، ومعسكر كهلان شرقي مدينة صعدة، ومطار تعز، ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية، والمطار في مديرية عبس» وفق ما نقلته قناة «المسيرة».



بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حصيلة جديدة للاستهدافات التي تعرضت لها قواعد الاحتلال الأميركي في سورية والعراق، وسط ترجيحات من عسكريين أميركيين بأن هذه الهجمات ستتصاعد مسقبلاً.



وقال الناطق باسم «البنتاغون» باتريك رايدر حسبما ذكر موقع «أثر برس» الإلكتروني أمس: «بلغ إجمالي الهجمات حتى (أمس) 130 هجوماً، القواعد العسكرية الأميركية في العراق تعرضت لـ53 هجوماً، في حين تعرضت القواعد الموجودة في سورية لـ77 هجوماً». وأضاف، إن عدد هجمات «حركة أنصار اللـه في اليمن على السفن في البحر الأحمر، بلغ 27 هجوماً منذ 19 تشرين الثاني من العام الماضي».



ونشر «البنتاغون» الخميس الماضي، حصيلة الاستهدافات التي طالت القواعد الأميركية في سورية والعراق، مشيراً إلى أنها تجاوزت الـ127 استهدافاً.

ورجّح الضابط السابق في الجيش الأميركي سكوت بينيت، تصاعد الهجمات التي تتعرض لها قواعد الاحتلال الأميركي في سورية والعراق، ولاسيما بعد الاعتداءات التي نفذتها أميركا وبريطانيا على المدن اليمنية الجمعة.



وقال بينيت: «سنكون شاهدين على هجمات من قبل حزب اللـه وحماس وسورية والقوات العراقية»، مضيفاً إن «السفن الأميركية والبريطانية ستذهب إلى القاع قبالة سواحل قطاع غزة أو البحر المتوسط والبحر الأحمر أيضاً».



وصرح الضابط والمحلل السابق «البنتاغون» مايكل معلوف، أنه بعد الهجوم على اليمن، قد يخرج الوضع عن السيطرة، ويمكن أن تتوسع الحرب وتغطي ثلاث أو أربع جبهات على الأقل.