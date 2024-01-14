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الشرق الأوسط السعودية: غزة... 100 يوم من القتل

14
JANUARY
2024
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الشرق الأوسط السعودية: رام الله: كفاح زبون-

مع حلول اليوم (الأحد)، تكون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكملت 100 يوم لم تتوقف فيها آلة القتل عن حصد أرواح الغزيين الذين فقدوا حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل، مع آلاف آخرين ربما قضوا تحت الأنقاض بدون التمكن من انتشال جثثهم. ويُضاف إلى هؤلاء عدد غير معروف من المقاتلين في فصائل فلسطينية قضوا في أنفاق دمرها الإسرائيليون.

 

وفيما قالت وزارة الصحة في غزة، أمس، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 13 مجزرة في الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 151 قتيلاً و248 إصابة، سجّلت الاشتباكات سخونة كبيرة في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه.

 

وقالت مصادر في الفصائل الفلسطينية في غزة لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات في خان يونس، جنوب القطاع، وفي مناطق الوسط مثل دير البلح والمغازي ضارية وصعبة ومعقدة، وإن التقدم الإسرائيلي بطيء بسبب المقاومة العنيفة وتعقيدات المنطقة.

 

من جهته، أقر الجيش الإسرائيلي، أمس، بمقتل ضابط احتياط برتبة رائد، مشيراً إلى أنه هاجم مسلحين في خان يونس، ودمر فتحات أنفاق وقصف أبنية فيها مقاتلون وذخيرة ومنصات إطلاق قذائف، كما دمر في وسط قطاع غزة، وتحديداً في حي المغراقة، موقعيْن يحتويان على منصات جاهزة لإطلاق القذائف الصاروخية.

 

في مقابل ذلك، أعلنت «كتائب القسّام» التابعة لـ«حماس»، أنها استهدفت 6 دبابات «ميركافا» وناقلة جند وجرافة شرق خان يونس.

 

في غضون ذلك، قال قائد الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي إن بلاده ستدرس السماح للفلسطينيين النازحين من شمال غزة بالعودة «عندما لا يكون هناك خطر عليهم».

 

ويبدو أن هذا الموقف يمثل تنازلاً للأميركيين الذين يتمسكون بضرورة السماح بعودة السكان إلى شمال غزة، وهو أمر رفضته القيادة الإسرائيلية التي ربطت حصول ذلك بترتيب صفقة جديدة لتبادل السجناء والأسرى والرهائن مع حركة «حماس».

الشرق الأوسط
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