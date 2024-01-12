وقال بايدن إن واشنطن سترد على الحوثيين إذا واصلوا سلوكهم الذي وصفه بأنه مثير للغضب، حسبما نقلت "رويترز".

وشنت القوات الأميركية والبريطانية يوم الجمعة ضربات على مواقع تستخدمها جماعة الحوثي في اليمن ردا على هجماتها على السفن في البحر الأحمر.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تهدف إلى وقف حرب إسرائيل على حماس، بعد أن أدى هجوم الحركة الذي وقع في 7 أكتوبر من غزة على جنوب إسرائيل، إلى مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز نحو 250 آخرين كرهائن.

وأدى الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص، حوالي 70 في المئة منهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

ضربات ضد الحوثيين

اللفتنانت جنرال دوغلاس سيمز مدير العمليات بهيئة الأركان المشتركة قال لصحفيين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربتا ما يقرب من 30 موقعا في اليمن خلال الليل باستخدام أكثر من 150 وحدة ذخيرة.

وأشار سيمز إلى أنه لا يتوقع عددا كبيرا من الضحايا جراء الضربات التي وقعت يوم الجمعة لأن الأهداف المشار إليها كانت في مناطق ريفية.

وأوضح أن واشنطن تتوقع سعي الحوثيين للانتقام، مضيفا أن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن في وقت سابق من يوم الجمعة ولم يصب أي سفينة.

واستبعد سيمز أن يتمكن الحوثيون في اليمن "من تكرار الهجوم المعقد في التاسع من يناير في البحر الأحمر".