ففي موسكو قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف إن "الكرملين يدين الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف للحوثيين في اليمن".

ووصف المتحدث باسم الكرملين الضربات الأميركية البريطانية على اليمن بأنها "غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "أنتم تعلمون أنه تم تبني قرار (في الأمم المتحدة)، وامتنعنا عن التصويت، وحاولت الدول التي نفذت الضربة توفير أساس قانوني دولي لتصرفاتها.

"هذه المحاولة باءت بالفشل، لأن القرار المعتمد لا يمنح أي حق في تنفيذ الضربات، وبالتالي فهي غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي".

وقال بيسكوف إن "روسيا حثت الحوثيين مرارا على وقف الهجمات على الشحن".

جاء ذلك بعد وقت قصير على إعلان موسكو أنها طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.

وقالت روسيا إن هذه الضربات أدت إلى تصعيد التوتر في أنحاء الشرق الأوسط وأظهرت تجاهلا تاما للقانون الدولي.

ووصف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "الضربات الجوية الأميركية في اليمن بأنها مثال آخر على مخالفة الأميركيين والبريطانيين لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضافت أن الضربات أظهرت مجددا "تجاهلا تاما للقانون الدولي" و"تؤدي إلى تصعيد الموقف في المنطقة لتحقيق أغراضهم التدميرية".