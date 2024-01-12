أول تعليق من بايدن على ضرب الحوثيين

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علق الرئيس الأميركي جو بايدن على ضربة وجهتها واشنطن ودول أخرى للحوثي باليمن.

وقال بايدن إن قوات أميركية وبريطانية وبدعم من دول أخرى من بينها أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذت بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف التي يستخدمها الحوثيون في اليمن.

وأضاف أن "هذه الضربات رد مباشر على هجمات الحوثيين على السفن الدولية في البحر الأحمر".

ووصف الضربات بأنّها "ردّ مباشر" على ما مجموعه "27 هجوما" شنّها الحوثيون على سفن وشملت "استخدام صواريخ بالستيّة مضادّة للسفن للمرّة الأولى في التاريخ".

وتابع بايدن بأن "هذه الضربات المُحدّدة الأهداف هي رسالة واضحة مفادها أنّ الولايات المتحدة وشركاءنا لن يتسامحوا مع الهجمات".

وأكد الرئيس الأميركي أنه لن يتردد في إعطاء توجيهات لاتخاذ المزيد من الإجراءات.

من جانبه، أعلن ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني أن سلاح الجو الملكي نفذ ضربات استهدفت منشآت عسكرية يستخدمها الحوثيون في اليمن.

وقال إن "المملكة المتحدة ستدافع دوما عن حرية الملاحة وتدفق التجارة"، مشيرا إلى أن البحرية الملكية ستواصل دورياتها في البحر الأحمر ضمن العملية متعددة الجنسيات "حارس الازدهار" لردع الحوثيين.