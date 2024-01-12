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السعودية تعبر عن قلقها إزاء التطورات في البحر الأحمر...

12
JANUARY
2024
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الشرق الأوسط السعودية: أعربت السعودية، اليوم (الجمعة)، عن «قلقها البالغ» إزاء العمليات العسكرية في البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها مواقع في اليمن.

 

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: «تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية».

 

وشددت الخارجية السعودية على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر «التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع».

 

ودعت الوزارة في بيانها، إلى «ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث».

 

وكانت المملكة قد أكدت على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، حيث تكفل القوانين الدولية حرية المرور والسلامة والإبحار لكافة الدول والسفن.

 

كما تتبنى السعودية نهج الحلول الدبلوماسية وتلافي اتساع دائرة الحروب والصراعات وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، وهو ما يتماشى مع مواقفها الثابتة والمعلنة تجاه الصراعات والأزمات في المنطقة والعالم.

 

كما تنظر المملكة إلى أن أي تصعيد عسكري في المنطقة سيقود إلى تعقيد الأوضاع وتفاقم الأزمة، إذ أكدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتكاتف لإيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر.

الشرق الأوسط
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