مسؤول عسكري أميركي: لم ننفذ ضربة جوية على منصة إطلاق صواريخ قرب قاعدة عين الأسد

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أكد مسؤول عسكري أميركي أن جيش بلاده قال إنه لم ينفذ ضربة جوية على منصة إطلاق صواريخ يوم الاثنين قرب قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق والتي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى.



وأكد المسؤول العسكري الأميركي لرويترز أن "قاذفة الصواريخ المثبتة على مركبة والتي تردد أنه عُثر عليها على بعد نحو سبعة كيلومترات شرقي قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق لم يتم تدميرها نتيجة ضربة جوية أميركية".



وقال مسؤولان بالجيش العراقي لرويترز يوم الثلاثاء إن ضربة جوية أميركية على منصة إطلاق صواريخ في وقت متأخر يوم الاثنين أحبطت هجوما على قاعدة عين الأسد الجوية.



وأوضح المسؤول العسكري الأميركي أن "أي ضرر لحق بمنصة الإطلاق قد يكون نتيجة عطل أو خلل في الإطلاق".



كما أوضح أن القوات الأميركية وقوات التحالف تعرضت للهجوم 130 مرة على الأقل في العراق وسوريا منذ السابع من تشرين الأول.