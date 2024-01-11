البطالة الى تفاقم في العالم في 2024

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أعلنت منظمة العمل الدولية أنّ معدل البطالة العالمي سيرتفع بشكل طفيف في عام 2024، معربةً عن قلقها من ركود الإنتاجية وتفاقم عدم المساواة والتضخم الذي يؤدي إلى تآكل الدخل المتاح.

وانخفض معدل البطالة العالمي من 5,3% في 2022 إلى 5,1% في 2023، ويتوقع أن يبحث مليونا عامل إضافي عن وظيفة في 2024، ما سيساهم مرة أخرى في ارتفاع المعدل إلى 5,2%، وفق منظمة العمل الدولية في تقريرها عن توجهات التوظيف العالمية والآفاق الإجتماعية لعام 2024.

وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى أن التعافي الإقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 تباطَأ، على خلفية التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر الذي أدى إلى اتخاذ المصارف المركزية إجراءات إستباقية.

ومع ذلك، كان النمو العالمي في 2023 أعلى بقليل من المتوقع وأظهرت أسواق العمل مرونة مفاجئة، بحسب منظمة العمل الدولية.

لكن المنظمة ذكرت أنّ الأجور الحقيقية انخفضت في معظم دول مجموعة العشرين لأنّ زيادات الأجور لم تواكب التضخم.

ولفتت إلى أن الدخل المُتاح تراجع في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام من غير المرجّح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة.