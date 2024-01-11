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ترامب يهاجم بايدن ويؤكد: أميركا تعيش حالة من الفوضى في عهد الديمقراطيين

11
JANUARY
2024
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هاجم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الرئيس الحالي، جو بايدن، خلال لقاء إعلامي مفتوح مع شبكة "فوكس نيوز"، الخميس، وقال إن أميركا تعيش حالة من الفوضى في عهد الديمقراطيين.

كما هاجم ترامب الرئيس الأميركي بايدن قائلا إنه "ليس لديه أي شيء يقدمه خلال حملته الانتخابية".

وأضاف: "أعتقد أن أغلب الفوضى ناجمة عن الديمقراطيين.. تذكروا وعودهم الزائفة لكن أنا الرئيس الوحيد خلال 72 عاماً لم أخض أي حروب".

وقال إن "بايدن ليس لديه أي شيء يعتمد عليه في حملته الانتخابية.. نحن لم يكن لدينا فوضى ونجحنا نجاحا كبيرا إلى أن جاءت الجائحة، وقمنا بعمل رائع خلالها.. لقد كان لدينا أفضل اقتصاد في التاريخ ولم يكن لدينا تضخم".

وأشار ترامب إلى تقدمه بشكل كبير على المنافسين الآخرين.

وخلال لقاء مفتوح، أجاب ترامب عن أسئلة الجمهور بشأن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا.

وقال ترامب: "أتفوق على بايدن في كل مؤشرات استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة"، مشيراً إلى أن العنف السياسي غير مقبول أبدا في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام تقتطع تصريحاته ولا تنقلها بدقة، مؤكداً أنه لم يقل إنه ديكتاتور.

كما أشار الرئيس السابق إلى عدة تعهدات إذا ما فاز بالرئاسة، مؤكداً بالقول: "إذا لم أفز برئاسة الولايات المتحدة فإن أسواق الأسهم سوف تنهار".

كما تعهد بتخفيض أسعار الطاقة للنصف في حال فوزه.

وقال ترامب: "لن أعود لإغلاقات كورونا مرة أخرى كما فعلت خلال فترة رئاستي".

وتعهد الرئيس السابق بإعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم الأصلية فور فوزه بالرئاسة.

كما شدد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كسب أموالا طائلة بسبب ارتفاع أسعار النفط التي تسببت فيها سياسات بايدن.

وقال ترامب إن "القوات الأميركية لا يجب أن تبقى في بلاد لا ترغب في وجودها".

 

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