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بوليتيكو: ترامب أكد أن الولايات المتحدة لن تساعد الاتحاد الأوروبي إذا تعرض لهجوم

10
JANUARY
2024
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 كشف مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حذره في محادثة شخصية من أن الولايات المتحدة لن تهب لمساعدة الاتحاد إذا تعرض لهجوم مسلح.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن المفوض الأوروبي قول ترامب: "يتعين أن تفهموا أنه إذا تعرضت أوروبا لهجوم، فلن نأتي لمساعدتكم أو دعمكم".

وبحسب بريتون، فقد أدلى الرئيس السابق للولايات المتحدة بمثل هذا التصريح في محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس بسويسرا عام 2020، وكان بريتون نفسه حاضرا في هذا الاجتماع.

ووفقا للمفوض الأوروبي، أشار ترامب أيضا إلى أن "الناتو قد مات" وأن الولايات المتحدة ستنسحب من هذا الحلف.

وأعرب بريتون عن قلقه قائلا: "كان هذا بمثابة جرس إنذار، وهو (ترامب) يمكن أن يعود".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل.

وفي 25 أبريل 2023، أعلن بايدن أنه سيسعى لإعادة انتخابه، وأعلن الجمهوري ترامب دخوله السباق الانتخابي في نوفمبر 2022.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي تعهد بانسحاب الولايات المتحدة من حلف "الناتو" إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، محذرا من "مواجهة شاملة مع روسيا".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تكشفها أن راماسوامي يرى أن النزعة التوسعية لحلف "الناتو" بعد الحرب الباردة زادت بشكل غير مبرر، ما يزيد من خطر نشوب صراع كبير ومباشر مع روسيا.

المصدر: تاس

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