living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقس عاصف بأميركا.. مقتل 3 في موجة باردة تستمر لأسابيع

10
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اجتاح طقس شتوي قارس معظم أنحاء الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، فيما يتوقع خبراء طقس استمرار تلك الموجة الباردة لأسابيع في مناطق مختلفة بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة على شرق البلاد وتساقط جليد كثيف على مناطق تقع في شمال غرب المحيط الهادئ.
 
وذكرت تقارير من السلطات ووسائل إعلام محلية أن رياحا عاتية وبعض الأعاصير اجتاحت مناطق بجنوب الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، وأضافت أن 3 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم لأسباب تتعلق بالطقس في ألاباما ونورث كارولينا وجورجيا.
 
وأسفرت أعاصير عن وقوع أضرار بالغة في مناطق بولاية فلوريدا، بحسب وكالة رويترز.
 
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن أمطارا غزيرة ورياحا عاتية ضربت مساحة كبيرة من الساحل الشرقي أمس الثلاثاء وستستمر حتى اليوم الأربعاء.
 
 ويتوقع هطول أمطار على مساحة كبيرة من الشمال الشرقي للبلاد حيث سقطت ثلوج كثيفة في مطلع الأسبوع الجاري وهو ما يزيد من خطر حدوث فيضانات كبيرة.
 
ويأتي الطقس القارس في أعقاب عدد قياسي من الكوارث التي شهدتها الولايات المتحدة وأنفقت عليها "مليارات الدولارات" العام الماضي.
 
وتسببت العواصف في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 418 ألف منزل وشركة في 12 ولاية أمس الثلاثاء.
 
ويستمر تساقط الجليد اليوم الأربعاء على منطقة الغرب الأوسط والبحيرات العظمى حيث شهدت أجزاء كثيرة منها عواصف ثلجية يومي الاثنين والثلاثاء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   