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لهذا السبب.. ترامب يحذر من خطر "الفوضى"

10
JANUARY
2024
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حذر دونالد ترامب، الثلاثاء، من أن استمرار الملاحقات بحقه بوصفه رئيسا سابقا والمرشح الجمهوري الأوفر حظا للانتخابات الرئاسية، قد يؤدي إلى "فوضى" في الولايات المتحدة.
 
وصرح ترامب للصحفيين "اعتقد أنه من الظلم بمكان أن يلاحق معارض سياسي من جانب وزارة العدل، وزارة العدل التابعة (للرئيس الديمقراطي جو بايدن".
 
وإذ أشار إلى الاستطلاعات التي لا تصب في مصلحة الأخير كمرشح للانتخابات الرئاسية، أكد أن الملاحقات بحقه سياسية، مضيفا: "ستعم البلاد الفوضى (...) إنها سابقة سيئة جدا".
 
وفي حضور دونالد ترامب للمرة الأولى منذ أشهر، عبر قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن عن شكوكهم العميقة في أن الرئيس الأميركي السابق محصن من الملاحقة القضائية.
 
وعاد ترامب، الثلاثاء، إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن للاستئناف على التهم الموجهة إليه.
 
وتساءلت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة أيضا عما إذا كان لديهم الصلاحية القضائية للنظر في الاستئناف في هذه المرحلة من القضية، ما يثير احتمال رفض جهود ترامب.
 
وخلال المرافعات المطولة، ضغط القضاة مرارا على محامي ترامب للدفاع عن الادعاءات بأن الرئيس السابق محصن من التهم الجنائية.
 
وقالت القاضية كارين ليكرافت هندرسون، المعينة من قبل الرئيس السابق جورج بوش الأب: "أعتقد أنه من المفارقة القول إن واجبه الدستوري المتمثل في التأكد من إنفاذ القوانين بأمانة يسمح له بانتهاك القانون الجنائي".
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